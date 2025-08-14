“0日婚”話題のヒカル＆進撃のノア、新婚旅行で沖縄へ「ファーストクラスで行ってきました」
【モデルプレス＝2025/08/14】YouTuberのヒカルが8月13日、自身のYouTubeを更新。妻で実業家の進撃のノアとの新婚旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。
ヒカル＆進撃のノア、豪華新婚旅行に羨望の眼差し
ヒカルは「夫婦で沖縄ハレクラニ、ジャングリアにファーストクラスで行ってきました」というタイトルで新婚旅行の動画を投稿。5月31日に「交際0日婚」を発表した結婚後初となる夫婦での旅行の様子を公開し、空港に向かう車内から沖縄県の新テーマパーク「ジャングリア沖縄」で楽しむ様子まで、2人の仲睦まじい姿を収めている。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「羨ましい新婚旅行」「お似合いカップル」「幸せそう」「ヒカノア最高」「無限に観てられる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
ヒカル＆進撃のノア、豪華新婚旅行に羨望の眼差し
◆ヒカル、妻・進撃のノアとの新婚旅行公開
ヒカルは「夫婦で沖縄ハレクラニ、ジャングリアにファーストクラスで行ってきました」というタイトルで新婚旅行の動画を投稿。5月31日に「交際0日婚」を発表した結婚後初となる夫婦での旅行の様子を公開し、空港に向かう車内から沖縄県の新テーマパーク「ジャングリア沖縄」で楽しむ様子まで、2人の仲睦まじい姿を収めている。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「羨ましい新婚旅行」「お似合いカップル」「幸せそう」「ヒカノア最高」「無限に観てられる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】