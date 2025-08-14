【生簀】はなんて読む？漁業には欠かせないもの！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「生簀」はなんて読む？
「生簀」という漢字を見たことはありますか？
普段はなかなか目にしない漢字ですよね。
漁業ではかかせないものです。
いったい、「生簀」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いけす」でした！
「生け簀」とも書きます。
「生簀」は、漁獲した水産物や料理用の魚などを、水中に生かしておく装置またはその場所を指します。
主に漁業や飲食業で使われ、新鮮な魚を供給するための重要な設備です。
日本の料理店などで、生簀で泳いでいる魚を見たことがある方もいるのではないでしょうか？
生簀は、新鮮な魚を提供するために大切な役割を果たしています。
この機会にぜひ覚えてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部