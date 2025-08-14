サザンオールスターズによるWEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り（フェス）！！ #四六時中もサザンを聴いて2025』が最終週を迎え、明日8月15日正午にプレイリスト第4弾が公開される。

同企画では、これまで計9本のオフィシャルプレイリストを公開。今回は、暑い夏にピッタリな情熱溢れるロックな楽曲を集めた『Rock'n Roll Summer!!!』、休憩タイムやリラックスしたい時にぴったりの『ちょいとサザンとCHILL TIME』、トレーニング中や気合いを入れて頑張りたい時に聴きたい『WORKOUT サザン』の3本が追加された。第1週目からカバーアートを担当している漫画家 渋谷直角によるかわいらしくも深みのあるイラストは、随所にサザンオールスターズの要素を感じさせる細部の描き込みも見どころだという。

また、明後日8月16日18時から公式YouTubeチャンネルにてライブ配信予定の特別番組第2弾の詳細も公開。今回配信される番組は、『サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! ～“ツアー”傑作選～』と題されたものとなる。

サザンオールスターズは、これまでに数々のツアーを開催し、新曲や結成初期楽曲の新たなアレンジなどを披露してきた。今回は、そんな数々の“ツアー”におけるステージの中から、近年の名演を厳選しまとめた特別番組を届ける。配信は18時から20時前までを予定しており、YouTubeでのアーカイブ配信はなしとなっている。本日から、プレミア公開の視聴予約ページもオープンしている。

なお、同番組の最後には、4週にわたった本企画のフィナーレを飾る“ビッグニュース”も予定されているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）