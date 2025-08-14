「東海の罰ゲーム中かと思った」峯岸みなみ、出産後の夫婦関係の変化を吐露「そもそも普通じゃないんだから」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは8月14日、自身のInstagramを更新。出産後の“夫婦の形”の変化を明かしました。
【写真】峯岸みなみ＆てつやの結婚3周年ショット
しかし「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ...と感じています」と吐露。「生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました」と、出産後の夫婦関係に変化があったようです。
それでも、「つい『普通はこうあるべきでしょ？』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑） 私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。4年目も温かく見守っていただけると幸いです」と、“普通ではない”ことを受け入れている峯岸さん。
コメントでは、「いい家族写真」「まあ確かに結婚記念日の写真ジャージで撮るなら普通を求めるのも酷な気もする。笑」「みいちゃんは本当にいい相手と結婚したと思う」「一緒にジャージ着てくれるなんてみーちゃん最高の奥様」「みぃちゃんギャグマンガ日和で良かったの？？！ww」「東海の罰ゲーム中かと思った」「てつやの十字架に合わせてあげてるの偉い」「さすがの根性」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】峯岸みなみ＆てつやの結婚3周年ショット
「4年目も温かく見守っていただけると幸いです」「8月12日 、結婚3周年でした」とまず報告した峯岸さん。投稿には3周年を祝う家族ショットを4枚載せています。峯岸さんは、夫で東海オンエアのてつやさんと娘と共に笑顔を見せており、幸せそうな雰囲気が印象的です。
それでも、「つい『普通はこうあるべきでしょ？』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑） 私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。4年目も温かく見守っていただけると幸いです」と、“普通ではない”ことを受け入れている峯岸さん。
コメントでは、「いい家族写真」「まあ確かに結婚記念日の写真ジャージで撮るなら普通を求めるのも酷な気もする。笑」「みいちゃんは本当にいい相手と結婚したと思う」「一緒にジャージ着てくれるなんてみーちゃん最高の奥様」「みぃちゃんギャグマンガ日和で良かったの？？！ww」「東海の罰ゲーム中かと思った」「てつやの十字架に合わせてあげてるの偉い」「さすがの根性」など、さまざまな声が上がっています。
「今年はなんか赤と青でした」てつやさんも13日に峯岸さんと同じ家族ショットを自身のX（旧Twitter）で公開していました。てつやさんが青、峯岸さんが赤という衣装については、「毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」と説明しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)