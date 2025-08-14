±À¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ²°³°¤È¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¡©Æü¼ÍÎÌ¤È¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤Î´Ø·¸
±À¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¹â¤µ¤«¤éÂç¤¤¯3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢±À¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ²°³°¤ä¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±À¤Î¼ïÎà¤È±À¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤ë²°³°¤È¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¢¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±À¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ë²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î°ã¤¤
±À¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾åÁØ±À¡¦ÃæÁØ±À¡¦²¼ÁØ±À¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±À¤Î¸ü¤ß¤äÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾åÁØ±À¡×¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎºÇ¤â¹â¤¤½ê¡Ê5000£í¡Á13000£í¡Ë¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±À¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÇö¤¤±À¤Ç¡¢¸÷¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á²°³°¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæÁØ±À¡×¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¿¿¤óÃæÉÕ¶á¡Ê2000£í¡Á7000£í¡Ë¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±À¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÍðÁØ±À¤Ï¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á²°³°¤Ï°Å¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¼ÁØ±À¡×¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎºÇ¤âÄã¤¤½ê¡Ê¡Á2000£í¡Ë¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±À¤Ç¤¹¡£±«¤äÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë±À¤Ï¡¢ÃæÁØ±À¤Ç¤¢¤ëÍðÁØ±À¤ò½ü¤±¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Î²¼ÁØ±À¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±À¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Á¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹ç·×10¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½½¼ï±À·Á¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±À¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤ë²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2025Ç¯7·î3Æü¤È7·î7Æü¤Î²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
7·î3Æü¡Ê¾å¿Þ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Ï¹âµ¤°µ¤È¹âµ¤°µ¤Î´Ö¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç²¼ÁØ¤«¤éÃæÁØ¤Î±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7·î7Æü¡Ê²¼¿Þ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÏÄ«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ·÷Æâ¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²¼ÁØ¤Î±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»£±Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â10»þÁ°¸å
¤³¤Á¤é¤¬²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¡£
3Æü¡Êº¸¿Þ¡Ë¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤Ï²¼ÁØ¤«¤éÃæÁØ¤Î±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÂÀÍÛ¸÷¤¬¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²°³°¤Ï°Å¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
7Æü¡Ê±¦¿Þ¡Ë¤â²¼ÁØ¤Î±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±À¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Æ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3Æü¡Ê¾å¿Þ¡Ë¤Ï±À¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤ò¼×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢7Æü¡Ê²¼¿Þ¡Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¡¢±Æ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢7·î3Æü¤È7Æü¤ÎÂçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ÀÎÌ¤ÈÅ·µ¤¤Ï3»þ´Ö¤´¤È¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Å·Æü¼ÍÎÌ¤È¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÃÏ¾å¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÄ¾Ã£Æü¼ÍÎÌ¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤¬Âçµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¤ä±À¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»¶Íð¡¦È¿¼Í¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾å¤ËÆÏ¤¯»¶ÍðÆü¼ÍÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾Ã£Æü¼ÍÎÌ¤È»¶ÍðÆü¼ÍÎÌ¤òÂ¤·¤¿¤â¤Î¤òÁ´Å·Æü¼ÍÎÌ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÀÎÌ¤ÏÁ´Å·¡ÊÃÏÉ½¤«¤é¸«¾å¤²¤¿¶õÁ´ÂÎ¡Ë¤ò10¤È¤·¤Æ¡¢±À¤ÎÀê¤á¤ëÌÌÀÑ¤Î³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ0¡Á10¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤Ï¡¢±ÀÎÌ¤¬0¤«¤é1¤Ï²÷À²¡¢2¤«¤é8¤ÏÀ²¤ì¡¢9¤«¤é10¤ÏÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7·î3Æü¤È7Æü¤Ï¡¢Å·µ¤¤ÏÆ±¤¸À²¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Å·Æü¼ÍÎÌ¤È±ÀÎÌ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë11»þ¤Ï¡¢Á´Å·Æü¼ÍÎÌ¤¬3Æü¤Ï1.20MJ/Ö¡¢7Æü¤Ï3.17 MJ/Ö¤ÈÂç¤¤¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3Æü¤Î10»þ¤È11»þ¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ë±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Á´Å·Æü¼ÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤â¡¢±À¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¼ÍÎÌ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
±À¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤ë¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ
±À¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²°³°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²°³°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Æü¤ÈÆ±¤¸Æü¤È»þ¹ï¤Ë¼¼Æâ¤Ç¤â»£±Æ¤·¡¢ÅÅµ¤¼°Æü¼Í·×¤ÇÆü¼ÍÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¼Í·×¤È¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤é¤ÎÊü¼Í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤«¤é¤ÎÊü¼Í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶Éô¤Ç¼õ¤±¡¢ÅÅµ¤¿®¹æ¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£´¶Éô¤Ï¡¢É÷¤ä±«¤Ê¤É¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÈÉ÷¤Ë¤è¤ë¼õ¸÷ÌÌ²¹ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥¬¥é¥¹¥É¡¼¥à¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¿åÅ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦´¥ÁçºÞ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢Æü¼Í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëÇÈÄ¹Ìó0.3m¡Á3.0¦Ìm¤ÎÆü¼Í¤òÆ©²á¤¹¤ë¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¬Äê¤µ¤ì¤¿¿®¹æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢Æü¼ÍÎÌ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¼Í·×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²°³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëµ¡´ï¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼¼Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Æü¼ÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¼ÍÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î3Æü¤È7Æü¤Î¼¼Æâ¤ÎÆü¼ÍÎÌ¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢10»þ¤«¤é11»þ¤Þ¤Ç¤ÏÆü¼ÍÎÌ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¡£
7·î3Æü¡Ê¾å¿Þ¡Ë¤Ï²¼ÁØ¤«¤éÃæÁØ¤Î±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10»þ¤ÎÆü¼ÍÎÌ¤Ï¡¢0.12MJ/Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢7Æü¡Ê²¼¿Þ¡Ë¤Ï¡¢²¼ÁØ¤Î±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±À¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10»þ¤ÎÆü¼ÍÎÌ¤Ï¡¢0.29MJ/Ö¤Ç¤·¤¿¡£3Æü¤â¾ÈÌÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢7Æü¤ÏÁë¤«¤éÂÀÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¼¼Æâ¤Ï¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±À¤äÆü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¼ÍÎÌ¤È¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤Î´Ø·¸
¼¼Æâ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Æü¼ÍÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æü¼ÍÎÌ¤Ï¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤Î¥¨¥ê¥¢Áí¼ûÍ×ÎÌ¤Èµ¤²¹¡¦Æü¼ÍÎÌ¤Î´Ø·¸¤ò»þ´ÖÊÌ¤Ë¼¨¤·¤¿¿Þ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢9»þ30Ê¬¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£²£¼´¤¬µ¤²¹¡¢½Ä¼´¤¬¼ûÍ×¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£Æü¼ÍÎÌ¤Ï¡¢Ç»¤¤ÀÖ¿§¤Û¤ÉÂ¿¤¯¡¢Ç»¤¤ÀÄ¿§¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸»þ¹ï¤Ç¤â¡¢Æü¼ÍÎÌ¤ÎÂç¾®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÞÃæ¤ÎÌð°õ¤Ï20¡î¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¼ÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤¬30¡î¤Î¤È¤¤âÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½ë¤µ¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õÄ´¼ûÍ×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢20¡î¤Î¤È¤¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶õÄ´¼ûÍ×¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸µ¤²¹¤Ç¤âÆü¼ÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾ÈÌÀ¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢±À¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤Ë¤è¤ëÆü¼ÍÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
±À¤ÈÆü¼ÍÎÌ¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¤¿¤À¡ÖÀ²¤ì¡×¡ÖÆÞ¤ê¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±À¤Î¼ïÎà¤äÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êë¤é¤·¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£