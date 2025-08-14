3歳娘が幼稚園から持ち帰った「泥団子」、想像の10倍すごい仕上がりに3万いいね「レベルが違う」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、コニ(@sn15papa)さんの投稿したお写真です。子どものころの思い出として、よく泥団子を作っていたなあという方もいるのではないでしょうか。コニさんは3歳の娘さんが見せてくれた泥団子が、想像の10倍すごかったと写真を投稿。「さては泥団子職人がいるな」とその出来栄えに注目が集まりました。
子どものころの思い出として、よく泥団子を作っていたなあという方もいるのではないでしょうか。いかにきれいな丸の形にするか、いかにつるつるピカピカにするか、一生懸命に作ったものですよね。投稿者・コニ(@sn15papa)さんは、3歳の娘さんが見せてくれた泥団子が想像の10倍すごかったと写真を投稿。「さては泥団子職人がいるな」とその出来栄えに注目が集まりました。泥団子を大事そうにしている娘さんにもほっこり。
きれいな球体で、2枚目のお写真ではよりツヤツヤしているのが目に見えてわかりますね。圧巻の出来栄えに「さては幼稚園に泥団子職人がいるな」と察知するのも頷けます。きっと先生か、娘さんの周りのお友達に泥団子マスターがいるのでしょうね！こうして技術は受け継がれているのだと、ほっこりしました。
3歳の娘が持ち帰った泥団子がすごい
子どものころの思い出として、よく泥団子を作っていたなあという方もいるのではないでしょうか。いかにきれいな丸の形にするか、いかにつるつるピカピカにするか、一生懸命に作ったものですよね。
©sn15papa
3歳次女が「ﾄﾞﾛﾀﾞﾝｺﾞﾁｭｸｯﾀﾝﾀﾞﾖ」と見せてくれたんだけど想像の10倍凄かった。
さては幼稚園に泥団子職人がいるな
©sn15papa
好きすぎて泥団子をプリンセスにしている
きれいな球体で、2枚目のお写真ではよりツヤツヤしているのが目に見えてわかりますね。圧巻の出来栄えに「さては幼稚園に泥団子職人がいるな」と察知するのも頷けます。きっと先生か、娘さんの周りのお友達に泥団子マスターがいるのでしょうね！こうして技術は受け継がれているのだと、ほっこりしました。
この投稿には「泥団子エリートやん」「自称泥だんごマスターの私も脱帽です」といった、完成度に驚く声も寄せられていました。子どもたちが一度は通るであろう泥団子、時が経っても変わらない遊びがあるのは感慨深いものですね。大事そうにプリンセスにされた泥団子のお写真も素敵な投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）