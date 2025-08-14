『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン：アース」が2025年8月13日より スターで独占配信開始となった。全8話構成で、まずは最初の2話が登場。ゼノモーフもしっかり登場する、映画級スケールの緊迫ドラマが好スタートを切った。

米では批評家スコア90%（レビュー件数42件）でデビューしていたが、その後94%（78件）に上昇。これは、歴代最高スコア『エイリアン2』（1986）と1位タイの絶賛評となっている。

観客スコアも77%とまずまずだが、こちらは最初の2話のみを視聴した一般ユーザーによるスコア。94%の総評となった批評家・メディア関係者の多くは全8話を一貫鑑賞していると思われる。

「エイリアン：アース」の舞台はシリーズ1作目『エイリアン』の2年前となる2120年。「宇宙の果てにいた5種の生命体」が地球に飛来し、人間の意思を委嘱されたハイブリッド・アンドロイドが回収任務に向かう。

第1話では5種の生命体を積載した宇宙船が地上に落下。未知の脅威がさっそく解き放たれ、人類は最悪の恐怖に襲われていくこととなる。第2話『ミスター・オクトバー』では惨然たる光景が広がるのだが……。シリーズの監督を務めたノア・ホーリーが、このシーンに込めた想いを語っている。

この先には、「エイリアン：アース」第2話『ミスター・オクトバー』のネタバレが含まれています。

「エイリアン：アース」第2話『ミスター・オクトバー』では、地球に落下した宇宙船内の捜索救助活動が行われる。プロディジー社の医療担当ジョー・ハーミット（アレックス・ロウザー）は遭遇したゼノモーフの襲撃から間一髪逃れると、兵士ラシディ（モー・バー・エル）と合流。上層階の一室を訪ねると、フランス宮廷風の貴族の格好をした男が出てくる。彼らが避難するよう進めるも、貴族風の男は「ディナーパーティー中だ」と、緊急事態であることを信じない。ラシディが警告を続けるも、男は聞く耳を持たずに扉を閉めてしまう。

すると、背後のオブジェに身を忍ばせていたゼノモーフがラシディを捕食。その身体がマシンガンを乱射しながら振り回されると、騒ぎを聞いた貴族男が驚いて扉を開け放つ。そこにゼノモーフが突入してしまい、優雅なディナーパーティー会場はほんの数秒で地獄の光景に。ハーミットが目撃したのは、臓器を撒き散らして半分になった血みどろの富裕層たちの残骸、「うるさいぞ……うるさすぎる……」とつぶやきながら、上半身だけになった身体を引きずる哀れな男だった。そこに、ゼノモーフが容赦なく飛びかかってきて……。

監督のノア・ホーリーは米で、「『エイリアン』シリーズは間違いなく階級闘争について深く考えています」と語る。「彼らは労働階級の英雄でしたよね？ポール・ライザー（『エイリアン2』でウェイランド・ユタニ社員のカーター・J・バークを演じた）が紹介されていましたが、彼はせいぜい中間管理職です。つまり、その点で食物連鎖のトップをきちんと見ることはなかった。しかし、もちろん我々のドラマでは、億万長者や上流階級のところにもお連れするのです」。

ホーリーによれば、この世界における超富裕層は「不死身、不可侵、無敵」といった感覚を有しており、それらが今後のエピソードで「試される」ことになるという。自分たちは選ばれた存在（と思っている）彼らは、真の食物連鎖の頂点に立つ宇宙の脅威を眼前にした時、どんな叫び声をあげることになるのか？

「エイリアン：アース」はディズニープラス スターで独占配信中。