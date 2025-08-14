追い詰められた犯人が自白…氷室と田村が辿り着いた事件の黒幕とは？
大人気シリーズ「日本統一」が地上波ドラマに！任侠とトクリュウ、警察の三つ巴で繰り広げられるクライムサスペンスエンターテインメント！
【動画】追い詰められた犯人が自白…氷室と田村が辿り着いた事件の黒幕とは？
連続強盗事件の標的が、外資系の再開発予定地に不動産を持っている人物であることに気づいた氷室（本宮泰風）と田村（山口祥行）。杏（篠田麻里子）と共に森山邸へ急行し、笠松（東龍之介）らに強盗に入られた森山夫妻を間一髪のところで保護する。
追い詰められた笠松が放火事件への関与を認めたことで順子（伊礼姫奈）が釈放されると、氷室と田村は順子らと共に事件の黒幕を暴くためにレイコ（かたせ梨乃）のオフィスを訪れる。
第7話
