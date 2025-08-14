東京マルイ、エアコキ「M40A5 F.D.E.ストック」やガスブロ「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」など再販！
【東京マルイ再販情報：8月6日分】
東京マルイは8月6日、エアガン3点を再販した。
今回再販されたのは、ボルトアクションエアーライフル「M40A5 F.D.E.ストック」、ガスブローバック「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」、電動ガン ハンドガンタイプ「グロック18C」の3点。
「M40A5 F.D.E.ストック」詳細価格：54,780円 全長：1,200mm 銃身長：280mm 重量：3,400g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し 装弾数：35発
「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」詳細価格：25,080円 全長：222mm 銃身長：112mm 重量：850g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）
「グロック18C」詳細価格：19,580円 全長：201mm 銃身長：105mm 重量：678g（バッテリーをセットした状態） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発
