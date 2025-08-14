親切な5歳児の“物騒ワード”が話題に！20万いいね集めた言葉とは？【ママリ】

独特の言い回しがかわいい、親切な5歳児の発言

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

言葉を覚えている最中の子どもは、時々おもしろい言い回しで楽しませてくれますよね。一生懸命に話す姿はたのもしく、子どもらしい愛らしさも垣間見えることでしょう。





うちにいる親切な幼児（5才）の手伝いを申し出てくれるときの台詞が



「楽にしてあげようか？」

胡谷陽さんのお子さんはお手伝い好きで親切。お手伝いを申し出てくれる時、少し独特な言い方をするそうです。うれしいけれどちょっと複雑な気持ちになる言い方とは？

お手伝いを申し出るときのワードはなんと「楽にしてあげようか？」。確かに手伝ってくれれば楽になるので間違いではないのですが、ドラマや映画で悪役が口にするセリフのイメージが強いからか、ちょっと物騒な感じがします。「ここで楽になっていいのか…」という葛藤が生まれてきそうです。



この投稿に「どこで覚えてきたの」「事件のにおい」などのリプライがついていました。どういうきっかけでこの言葉を覚えたのか気になります。優しい気持ちにほっこりしつつ、物騒な言い回しに思わず笑ってしまうエピソードでしたね。

「妻からのお願い」母子の写真がバンバンほしい…

子育て中の方は忙しく、ふと振り返ってみると子どもと自分の写真があまりない…という方もいるのではないでしょうか。投稿者・ピノ 2m(@pino_ESTJ)さんは夫が撮影した写真を投稿し、こういった写真が「バンバンほしい」と呼びかけます。



「全パパへ」とお願いする写真とは？子育て中のパパママからの共感の声が集まりました。

Ⓒpino_ESTJ

Ⓒpino_ESTJ

全パパへ‼️‼️



こういう写真をたくさん撮るんだよ‼️‼️とりあえず連写‼️‼️君たちばかり自然な写真はずるいのよ‼️‼️すっぴんでも気にせずバンバン撮って全部送って‼️‼️あとはこっちで選りすぐるから‼️‼️頼む‼️‼️

ピノさんは全パパへに対し、妻がすっぴんでも気にせず母子の自然な写真を撮ってほしいと話します。とりあえずたくさん撮ってみれば、きれいに写ったものを選べますよね。



家族の集合写真は節目節目で撮る機会がありますが、自然な日常写真は、日々の幸せを思い出せる貴重なものです。ママが自分で撮れない写真だからこそ、そばにいるパパに撮ってほしいですよね。



この投稿には「明日からたくさん撮ろう」「『今シャッターチャンスだよ！』って言って撮ってもらうけど、コレジャナイ感出る😂」といった、特に自然な瞬間を撮ってほしいという声が寄せられていました。



誰かが撮ることでしか生み出せない「親子の自然な写真」。パパママお互いにたくさん撮りたいですね。家族の幸せな瞬間を残す方法について気づきがある、すてきな投稿でした。

わが子をべた褒めされた＆そっくりと言われた。それって…？

街を歩いていると、見た目がそっくりな親子に遭遇することがありませんか？



今回の投稿者・Dr.ぴぴぴPさんも、職場でわが子の写真を見せたところ、それはそれはべた褒めされたそうです。しかし、その言葉を聞いていると、別の真実が見えてきたようで…？

娘の写真をみた研修医に「激かわですね！！！マジ激かわですよね！！！！」「てか顔一緒ですよね！？」と言われ、俺が激かわであることが判明した。

赤ちゃんは「激かわ」そして、赤ちゃんはDr.ぴぴぴPさんとそっくりである…ということは、赤ちゃんにそっくりなDr.ぴぴぴPさんは「激かわ」…？つなげて考えたDr.ぴぴぴPさんは、新しい答えにたどり着いたのですね。



この投稿には「言ってることも可愛い」「私の父も産まれたばかりの孫をみんなに『そっくりだ‼️』と言われて『俺ってこんなに可愛いの⁉️」』て喜んでました😂❤️嬉しいですよね😂❤️」「かつて、娘さんの写真を見た看護師に『先生に似てる！めっちゃ似てる！なのになんで可愛いの⁉︎おかしいって‼︎』と叫ばれたドクターがいました」といったリプライがついていました。



わが子が褒められるのはうれしいことですよね。しかも自分にそっくりだと言われながら「かわいい」と褒められていれば、似てると言われた側も悪い気はしません。赤ちゃんが大きくなって、パパやママに似たすてきな人になってくれたら、さらにうれしいですよね。世界の優しさを感じるかわいらしい投稿でした。

