あの、衝撃の“金銭事情”を告白「月に何百万の請求が来たり…」
アーティストでタレント・あのが13日放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）出演。多忙な日々の裏のプライベート事情を明かした。
番組にはこの日、タレントのホラン千秋とともに出演。資金形成に話題があつまり、ホランは投資を行っていることを告白。その理由を「私たちって自分の身体しかない。自分が稼働しないとお金が発生しない。ということはお金に働いてもらうしかない」と語った。
このトークを受け、MCの若林正恭があのに「お金を使うヒマすらないでしょ？」と水を向けると、「ネットで洋服とか家具とかで何十万は月に使います」と明かし、「貯金とかいくらあるかわからない。通帳管理もわからない」と赤裸々に語った。これに若林は「（管理は）ちゃんとやってくれているの？誰か」と聞くと、「たぶん誰か」とポツリ。続けて「次の月に何百万の請求が来たりで、『こんなに使ったんだ』とか」と発言し、共演者を驚かせた。
