¡Ö»¶Êâ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¥¢¥×¥ê¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÈôÅÄµë±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ»¶Êâ¤Ë¡×½÷À¡Ê20Âå¡Ë¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤·ÀÅªË½¹Ô¤«¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê36¡ËÂáÊá¡¡Àè·î°Ê¹ßÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²ÁêÃÌ6·ï¡¡·Ù»ëÄ£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Î°¤Àî¹ªÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ç¡¢Àè·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢½÷À¡Ê20Âå¡Ë¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤·ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖÈôÅÄµë±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ»¶Êâ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È½÷À¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÌµÍýÌðÍý¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î°Ê¹ß¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²ÁêÃÌ¤¬6·ï¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£