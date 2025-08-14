【ワシントン＝淵上隆悠、ベルリン＝工藤彩香】米国のトランプ大統領は１３日、ウクライナ情勢を巡り、１５日に米アラスカ州で行うロシアのプーチン大統領との会談で戦闘終結に向けた意思を確認できなければ「深刻な結果を招く」と述べ、露側が停戦を拒否しないようけん制した。

ワシントンで記者団に語った。

具体的な対応には踏み込まなかったが、露産エネルギーを取引する第三国に「２次関税」を課すことなどを想定しているとみられる。

トランプ氏は、１５日の会談で停戦に向け進展があれば、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を加えた３者会談を早期に調整する意向を示した。「１回目がうまくいけば、すぐに２回目があるだろう。プーチン氏とゼレンスキー氏が向き合い、求められれば私も参加する」と述べた。「（露側から）求めている回答を得られなければ、２回目の会談はないだろう」として、１５日の会談結果が不調であれば厳しい態度でロシアに臨む考えを示した。

これに先立ち、トランプ氏やゼレンスキー氏、英仏独伊など欧州主要国の首脳は１３日、オンラインで会合を開いた。主催したドイツのメルツ首相によると、会合で欧州側は、ロシアへの圧力強化やウクライナに対する「安全の保証」をロシアとの交渉で扱うことを求め、トランプ氏から一定の理解を得たという。

米露首脳会談で自国の頭越しに和平交渉が進むことを警戒するゼレンスキー氏も、領土割譲などウクライナに不利な条件での合意が行われないよう直接トランプ氏にクギを刺した。

会合後、ゼレンスキー氏はメルツ氏との共同記者会見で、「領土の一体性は原則だ。この問題はウクライナを無視して議論することはできない」と訴えた。ロシアが停戦条件として割譲を米側に提案したとされるウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）についても、自国軍を撤退させない考えを改めて示した。

また、ウクライナに関する有志連合の首脳会合も１３日にオンラインで開かれ、石破首相は「早期の全面停戦、公正かつ永続的な平和の実現が我々の共通目標だ」と語った。米露首脳会談に臨むトランプ氏への「強い支持」も表明し、「会談でロシアが前向きな対応を取ることを強く求める」と述べた。ロシアと北朝鮮の軍事協力が「グローバルな安全保障上の懸念事項だ」とも言及した。