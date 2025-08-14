±¦ÀÞ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÄ¾¿Ê¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¡¡ÊÌ¤Î¥Ð¥¤¥¯´¬¤¹þ¤à¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ1¿Í»àË´ 1¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡Àîºê»Ô¹¬¶è
¤¤Î¤¦¿¼Ìë¡¢Àîºê»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ50Ê¬¤¹¤®¡¢Àîºê»Ô¹¬¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇµÒ¤ò¾è¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤â¤¦1Âæ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÊý¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÏÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê42¡Ë¤ÈµÒ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£