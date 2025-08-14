元KAT-TUN中丸雄一の妻で元・日テレアナ笹崎里菜、鎌倉散策を楽しむ様子公開「見てるだけでいやされます」などの反響
3月31日に解散したKAT-TUNの元メンバー、中丸雄一（41）の妻で、元・日本テレビアナウンサーの笹崎里菜（33）が、鎌倉での食べ歩きを楽しむ様子を公開している。
2023年末の日本テレビ退社後は、フリーで活動している笹崎。Instagramには、バラエティー番組に出演した際のセーラー服姿や、タンクトップコーデでピースをする写真などのオフショットを投稿してきた。
鎌倉散策を楽しむ様子公開
11日には「尾崎と鎌倉に行ってきました〜 お互いのYouTubeにその様子が載ってます」と、日本テレビ時代の同期でフリーアナウンサーの尾崎里紗との2ショットを披露。
YouTubeチャンネルには、尾崎との鎌倉でのトーク動画を投稿しており、「自分ってどんな人間だったっけ？自分らしさってちょっと見失っている部分が、ちょっとあったじゃん？それを取り戻した1年」と、退社後の心境を明かしている。
ファンからは「いやみのないツーショット。可愛すぎる」「見てるだけでいやされます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）