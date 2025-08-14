13日夜から、大阪・関西万博の会場につながる唯一の鉄道路線が長時間運転を見合わせた影響で、多くの来場者が帰宅困難となりました。14日も開場時間が遅れるなどの影響が出ています。中継です。

万博会場につながる大阪メトロ中央線は送電線の不具合により、13日午後9時半ごろから、一時全線で運転を見合わせました。万博が開催されている夢洲は大阪湾に浮かぶ人工島で、中央線は会場につながる唯一の鉄道路線です。13日の一般の来場者数はおよそ16万8000人と今月に入って最も多く、最寄りの夢洲駅は入場制限により来場者でごった返し、未就学児を含む男女36人が熱中症や気分不良などを訴え、救急搬送されました。中央線は午前5時25分に全線で運転を再開しましたが、帰宅困難となった来場者は臨時で開放されたパビリオンなどで一夜を過ごしました。

一夜を明かした来場者

「草むらの柔らかそうなパビリオンの前で野宿した。雨が降ってなかったのと、それなりに涼しかったのでなんとかなった」「パビリオンも入れたのはよかったが、最後ぐっと疲れた。早く帰ってシャワーを浴びたい」

来場者は帰宅したものの、スタッフらは夜通しでの対応に追われ、14日は通常より30分遅れた午前9時半の開場となりました。また、アメリカやカナダなど一部のパビリオンでは、さらに開始時間を遅らせるなどの影響が出ています。

万博協会 高科淳副事務総長

「運行停止から朝にかけ、多くの方々が大変な思いをされたことについて大変心苦しく感じている」

万博協会は「全体としてある程度対応はできたが、反省点もあり改善していく」としています。