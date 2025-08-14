2025年の今年、戦後80年を迎えます。テレビや新聞などで当時を振り返る内容が多く報道される中、NHKでも8月16・17日の２夜連続で、ドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（NHK総合、午後9時〜）が放送されます。そこで今回ドラマに登場する「総力戦研究所」を紹介した記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊昭和16（1941）年12月８日の真珠湾攻撃。世界に衝撃を与えた奇襲作戦は、日本が敗北への道を歩み始めた決定的瞬間でもあった。しかし、すでにその半年前、日本の「総力戦研究所」で行われたシミュレーションによって「日本はアメリカに負ける」と予言されていたのである。それでも日本が開戦に突き進んだ理由は何だったのか。猪瀬直樹著『昭和16年夏の敗戦』には、その背景と経緯が書かれている。

太平洋戦争については、軍部の暴走によって無謀な戦争に踏み切った結果、敗戦を喫したというシナリオが、おおむね今の日本人のあいだに浸透している見方だろう。だが、当時の軍人たちが無知蒙昧な悪人集団であったというとらえかたは、あまりにも表面的である。なぜなら、開戦後のシミュレーションは、適切な人材とデータによって、きちんと事前に行われていたからである。そして、「日本必敗」という結論もはっきりと予測されていた。当然ながら、その内容を、軍部も含む当時の中枢機関は把握していたのだ。



状況の分析と予測はできていた。その内容を皆が知っていた。では、それにもかかわらず、なぜ開戦したのか。『昭和16年夏の敗戦』（猪瀬直樹・著）を読むと、当時の意思決定の場において、何が起きたかがよくわかる。それは、いかにも日本らしい、現代においても私たちがよく目にするような状況が生じた結果だったのだ。

平均年齢33歳のエリート集団「総力戦研究所」

日米開戦の8ヵ月前。永田町にある首相官邸脇の坂を下った窪地に、木造二階建てのこぢんまりとしたバラックができていた。この、まるで田舎の小学校のような佇まいの建物こそが、「総力戦研究所」というものものしい名称の施設である。

当時の戦争は、日本が経験した日清・日露戦争から、武力のみならず経済・外交など国全体の戦略が求められる「総力戦」へと質が変わってきていた。ちょうど日中戦線が拡大し、泥沼化していた時期でもある。国内でも生活必需品は切符制となり、すでに日本は否応無しに総力戦に臨みつつあった。早急に、このような状況に対応しうる人材を育成する必要があり、急遽この施設が開設されたのである。

研究生として集められたのは36名の「官民各層から抜擢された有為なる青年」。その所属は、大蔵省、商工省といった省庁のエリート官僚、陸軍省の大尉、海軍省の少佐、そして日本製鐵、日本郵船、日銀の職員、同盟通信のジャーナリストなど。6名のみではあるが民間企業からも起用されており、残りの官僚のうち軍人はわずか5名。文官優位の構成となれば、当時にしてはバランスのとれた人選だったといえる。

条件として挙げられたのは、「人格高潔、智能優秀、身体強健にして将来各方面の首脳者たるべき素質を有するもの」、そして年齢については「なるべく年令35歳位迄のもの」。つまり、第一線での実務経験がありながら、分別がつきすぎるほど歳を取ってもいないという、絶妙な年齢設定があったのである。こうして、「研究生」というには少し大人びた面々が、中国大陸を含む全国各地から、ひとつところに集められることとなった。

おそろいの白シャツで「体育」も

「総力戦研究所」のカリキュラムは主に「講義」と「演練」（ゼミナール）の二本立て。現役軍人による「戦略戦術」などの通常講義から、外部より招かれたゲストによる講義も行われた。また、戦艦や八幡製鐵所など地方への視察旅行もあり、バラエティに富んだものとなっていた。この内容は、元関東軍参謀長中将であった飯村穣所長（1888-1976）の考えによるところが大きかったようである。

飯村は石原莞爾（1889-1949）と同期の武官だったが、東京外国語学校（現・東京外国語大学）に在籍しロシア語、フランス語などの語学に堪能であった。トルコ駐在武官時代にはトルコ陸軍大学でフランス語の講義をしたという伝説の持ち主であり、外国語の戦術書を多く翻訳したことから、戦術の専門家という定評があった。

その知性は研究所においてもユニークな形で発揮され、エリートぞろいの研究生たちも感服したようだ。飯村は授業冒頭の1分間を口頭試問にあて、「信義とは何ぞや」「官吏とは何ぞや」などという大ぶりな質問を投げかけては皆を翻弄した。また、当時のベストセラー、吉川英治の『宮本武蔵』を全員に与えて「総力戦的見地からみた主人公の分析」というテーマで宿題を課したりもしている。そのレポートはわざわざ吉川英治本人のもとに届けられたという。

一方で、当初、研究生の間に戸惑いを呼んだのは「体育の時間」が設けられていたことだ。月曜日から金曜日までの連日、一時間超の枠がとられており、おそろいの白シャツで、ランニングやボールを使った遊戯が課せられた。

なにしろ平均年齢33歳、最年長者は37歳である。これには「いまさら体操なんて」などと抗議の発言が相次いだが、やがて研究生たちは一丸となって運動を楽しむようになったという。毎度駆け足で府立一中（現在の日比谷高校）のグラウンドへと向かい、時折、50代後半の飯村所長も、80キロを超える巨体を白シャツにおしこんで参加した。

この飯村所長の創意工夫と人柄によって、研究所内には明るい一体感と、自由に物を言い合える梁山泊的な雰囲気が生まれていた。



すべて予言されていた「日本必敗」への道

いよいよ机上演習が始まったのは夏に入ってからである。研究生たちは「模擬内閣」を結成し、それぞれの専門分野に基づいて内閣総理大臣以下、各閣僚に任命され、「総力戦」を想定したシミュレーションを行った。総力戦においては、軍事物資をはじめ、全体としての「国力」を見極める必要がある。その点、研究生たちはもといた官庁や企業で各産業のデータに精通していたため、現実の内閣なら縦割りの壁に阻まれて共有されにくい数字が「閣僚」全員の手元に開陳された。

すると、まずは石油や鉄鋼などの資源が圧倒的に不足していることが大きな壁として立ちはだかる。それらを確保するためにインドネシアへ侵攻し、日米開戦に踏み切ったとしても、今度は運ぶ手立てがない。日本郵船にいた研究生が計算したところ、物資調達に必要な船舶は、英米の攻撃によって3年で3分の1まで減ってしまうことがわかった。これではいくら油田をおさえたとしても、本国に届くわけがない。

実際、日米開戦後にこの通りのことが起き、海軍による商船護送作戦が行われたが、これは各艦隊がおのおの独自に実施したにすぎなかった。輸送手段が尽き、思いあまったパレンバンの製油所長は、生ゴムの袋に石油を詰めて海岸から流したこともあったという。当然、それが日本へ届くことはなかった。そもそも、現実の内閣においては、物資の輸送方法について徹底的に検討されないまま、開戦へと進んでしまったのである。この点だけを見ても、若き「閣僚」たちのほうに先見の明があったといえるだろう。

データと知力の限りを尽くし、2ヵ月の激論を経て彼らがたどり着いたのは、「緒戦、奇襲攻撃によって勝利するが、長期戦には耐えられず、ソ連参戦によって敗戦を迎える」という苦い結論。現実をぴたりと言い当てたこのシミュレーションは、8月の末、当時の近衛内閣閣僚に直接報告された。そのなかにはもちろん、当時の陸軍大臣、のちに総理大臣を任命される東條英機もいたのである。



求められていたのは「開戦できる」という結論

ではなぜ、その４ヵ月後の12月、開戦に踏み切ったのか。10月に組閣された東條英機内閣では当初、開戦をめぐる議論はまったくの平行線をたどっていた。最終的な争点はやはり石油の確保に集約されていく。そして11月初頭に提出されたあるデータによって、最終的な決着がついてしまうのだ。

そのデータとは、開戦後の石油保有量を予測した数字だった。要は、「開戦しても石油が確保できる」という根拠である。この数字を提出したのは、当時の企画院総裁・鈴木貞一氏。企画院とは、各省庁や陸海軍の間を調整し、総合的に国策を検討するために発足した機関であるが、実際は戦争のための物資動員計画本部といった役割を担っていた。

『昭和16年夏の敗戦』著者・猪瀬直樹氏は直接この鈴木氏にインタビューを行っている。

＊＊＊

「とにかく、僕は憂鬱だったんだよ。やるかやらんかといえば、もうやることに決まっていたようなものだった。やるためにつじつまを合わせるようになっていたんだ」

――「やる」「やらん」ともめている時に、やる気がない人が、なぜ「やれる」という数字を出したのか。

「企画院総裁としては数字を出さなければならん」

――「客観的」でない数字でもか。

「企画院はただデータを出して、物的資源はこのような状態になっている、あとは陸海軍の判断に任す、というわけで、やったほうがいいとか、やらんほうがいいとかはいえない。みんなが判断できるようにデータを出しただけなんだ」

――質問の答えになっていないと思うが、そのデータに問題はなかったか、と訊いているのです。

「そう、そう、問題なんだよ。海軍は一年たてば石油がなくなるので戦はできなくなるが、いまのうちなら勝てる、とほのめかすんだな。だったらいまやるのも仕方ない、とみんなが思い始めていた。そういうムードで企画院に資料を出せ、そいうわけなんだな」

＊＊＊

数字というものは客観的に見えるが、その数字を作るのはあくまで人間である。鈴木氏の出した数字は「客観的」ではあったが、その見せ方は「空気」を読んで演出されていた。そんなまやかしのデータにすがる形で、日米開戦は決定的となった。

そのとき、「総力戦研究所」の出したシミュレーションを思い出した者はいただろうか。もしかしたら、いたかもしれない。しかし、閣僚たちが集まるなか、30代の若手が机上で積み上げた議論を持ち出して「できない」などと言える雰囲気ではなかったのではないか。求められていたのは「開戦できる」という結論と、それを支える数字だけだった。「データより空気」、まさに現代の日本でもよく目にする過ちが、日本最大の悲劇を招く結果となったのである。

ちなみに、このインタビューが行われたのは、鈴木氏が93歳のときである。対する猪瀬氏は当時35歳。鈴木氏の耳が遠いため、質問はすべて画用紙に書かれたが、鈴木氏の記憶力と分析力は目をみはるものがあったという。41年前の記憶をはさんで相対する、戦前生まれと戦後生まれの二人。なんとも印象的なこのインタビューの詳細は、ぜひ本書を読んでほしい。

日本の敗戦は過去の話ではない

『昭和16年夏の敗戦』が単行本として発売されたのは1983年のことである。それ以来、文庫化を経ながら、日本的意志決定の欠陥を指摘する名著として、折りにふれ話題になってきた。

2020年以降、新型コロナウイルス流行の衝撃が世界を覆っている。本書の「新版あとがき」で著者は、日本におけるコロナウイルス対策についても、戦前と変わらぬ日本的な意思決定がなされていると指摘している。

76年前の敗戦は、決して過去の話ではない。本当の意味で歴史に学ぶことができなければ、私たちの「敗戦」は終わらないのではないだろうか。