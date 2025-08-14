【お姉ちゃんの呪縛】おさがりあげたいのに「未読スルー」って酷くない！？＜第17話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第17話 ミカコの気持ち：お姉ちゃんの家に突撃だ！
【編集部コメント】
だーかーらー！ 「連絡は控える」って言われましたよね？ 連絡がこないのは当たり前では？ 普通、既読にならない時点でいろいろ察して、ほどよく距離を取っていくものなのではないでしょうか。それなのに、いきなり届けに行ってしまうところが無神経なんですよ―――！！！ って、ここでいくら言っても伝わりませんよね。キョウカさんのお家にアポなし突撃するミカコさんと実母さん。もう……地獄絵図が見えるようです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第17話 ミカコの気持ち：お姉ちゃんの家に突撃だ！
【編集部コメント】
だーかーらー！ 「連絡は控える」って言われましたよね？ 連絡がこないのは当たり前では？ 普通、既読にならない時点でいろいろ察して、ほどよく距離を取っていくものなのではないでしょうか。それなのに、いきなり届けに行ってしまうところが無神経なんですよ―――！！！ って、ここでいくら言っても伝わりませんよね。キョウカさんのお家にアポなし突撃するミカコさんと実母さん。もう……地獄絵図が見えるようです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵