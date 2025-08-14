新田真剣佑＆上白石萌音、『ちはやふる』コンビの2ショットにファン歓喜 「激アツすぎる」「震えが止まらん」
新田真剣佑が、8月13日（水）に自身のInstagramを更新。上白石萌音と撮影した2ショット写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【別カット】仲の良さが伝わる！ 笑顔でジャンプしている新田真剣佑＆上白石萌音
■トレンド1位に
今回新田が公開したのは、ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）のオフショット。
漫画『ちはやふる』は、競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部超えの大ヒット漫画。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出し、“青春映画の金字塔”と評された。
新田は映画『ちはやふる』シリーズで綾瀬千早（広瀬すず）の幼なじみ・綿谷新役を演じており、今回ドラマ版で再び出演することが決定。8月13日（水）に放送された第7話の予告で新の姿が映し出されると、10年ぶりの登場にファンは歓喜し、Xのトレンドで“ちはやふる”が1位にランクインする盛り上がりを見せた。
そんな同日に新田は、3枚の写真を投稿。1枚目で新にふんする自身の写真をアップし、続く2枚目と3枚目には同シリーズで共演した大江奏役の上白石萌音との2ショットを披露している。
新田は同投稿のコメントで、「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに」と、本作への出演への喜びをあわらに。
SNSでは、「激アツすぎる」「震えが止まらん」などの反響のほか、「まっけんともねねん、めっちゃ可愛い」「あらたとともに青春カムバック」と、『ちはやふる』コンビの再会を喜ぶ声も届いている。
引用：「新田真剣佑」（@mackenyu）Instagram
