J1アビスパ福岡のDF前嶋洋太が複数のポジションをこなす「ポリバレント」な活躍でチームを支えている。

今季も左右のウイングバック（WB）や3バックの一角を任され、6日の天皇杯・鹿島戦では公式戦3年ぶりのゴールも決めた。12日に28歳の誕生日を迎え、献身的なプレーにさらに磨きをかけつつ、さらに上のステージを目指す。

鹿島戦ではストライカー顔負けのスーパーゴールをたたき込んだ。1点を追う前半追加タイム。左WBで先発し、流れの中で前線へ。左サイドからのパスを中央で受けると、日本代表のDF植田直通を背負いながら反転し、右足で強烈なミドルシュートを沈めた。「いいボールが来て、最初はワンツーで返そうと思ったけど、相手の動きが見えたので蹴った」。FWばりの見事なポストプレーからのゴールに「全然練習してなかった。とっさにやって入ってくれてよかった」と抜群のセンスを発揮した。

途中からは3バックの一角に入り、延長まで120分フル出場。中2日で迎えた川崎とのリーグ戦では後半からの途中出場で右WBに入り、4バックに変更した終盤は左サイドバックで試合を締めた。

右に左に、後ろに前に―。さまざまな位置で求められる役割を淡々とこなす前嶋は「どのポジションでも自分らしくプレーする」ことを心がけている。さまざまななシチュエーションを想定して準備はするが「深くは考えていない」と自然体でピッチに立つ。

12日には28歳の誕生日を迎えた。「毎年ですけど、選手としてもどんどん成長したい。30歳も近いので、一人の人間として、より良くなっていければ」と目標を掲げる。「アシストとゴールはどのポジションでも一番わかりやすい評価基準」と、特にこだわりたい部分だ。

「今の自分のプレースタイルを変えずに、チームにしっかり貢献しながら、そこを伸ばしていければもっといい選手になれると思う」

選手としてますます円熟味を増し、攻守にアップデートを続けていく。（伊藤瀬里加）