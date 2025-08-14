英語が話せるようになるために最も重要だったことは? - 3位「継続の習慣づくり」
スキルアップ研究所は、英語が話せるようになった人の学習法に関する実態調査の結果を発表した。この調査は、2024年6月21日〜27日の期間、英語学習によって、ある程度流暢に話せるようになった100人を対象にインターネットにて実施したもの。
英語学習成功者の学習開始時の英語力を尋ねたところ、「Level3:初級者」(34.0%)が最も多く、「Level1:超初心者」(17.0%)、「Level2:初心者」(29.0%)を合わせると、全体の80%に達することが明らかになった。
英語学習を本格的に始める時の、あなたの英語力に最も近かったもの
学習成功者に「最も重要だったこと」を尋ねたところ、最も多かったのは「アウトプット(話す・書く)の量を確保すること」(31.0%)だった。次いで、「間違いを恐れず、積極的にコミュニケーションをとるマインド」(22.0%)、「学習を継続する仕組みや習慣を作ること」(17.0%)と続いた。
振り返ってみて、英語が話せるようになるために「最も重要だった」と思うことは?
英語学習期間中、1週間以上学習を中断した経験の有無を尋ねたところ、学習成功者のうち5割以上が「1週間以上学習を中断した(＝挫折した)経験がある」(52%)と回答したことが分かった。
英語学習の期間中、モチベーションの低下や多忙などを理由に、1週間以上まったく学習しなかった経験はありますか?
