女優の筧美和子（31）が13日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に3週ぶりに出演。休養中の体調などを報告した。

体調不良のため前週、前々週の放送分を休演していた筧。開口一番「どうも、おかげさまで元気になって、そうめんを食べまくっています」とあいさつした。

ケンドーコバヤシから「筧ちゃんが復帰していただいてね〜、良かったですほんとに」と歓迎され、「ありがとうございます。初めてでした…もう声が出ない！」と休演せざるをえなくなった体調不良について語り始めた。

「明らかに風邪の影響で。病院に行ったら、“声帯のまわりが白くなってる。これは声出ないでしょう”って言われて。（ハスキーなささやき声で）“はい〜”みたいな」と説明した。

「処方箋をいただいて薬局行ったら、声出ないってことも伝えられないから、ずっと“え？”“え？”って言われて」と振り返り、「なんか悲しくなってきて、もう泣きながら帰りました」と苦笑いした。

体調不良の中でもそうめんだけは食べられたといい、「数年ぶりにこんなにそうめん食べて、ほんとにおいしいと思って。治ってからも食べてます」と近況を明かしていた。