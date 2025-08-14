道端アンジェリカ、赤ビキニで夏全開ショット公開 家族でハワイ島を満喫「わたしも鍛えよう」「カッコ良いボディー」
モデルの道端アンジェリカ（39）が、14日までに自身のインスタグラムを更新し、布面積の少ない赤のビキニをまとった最新ショットを公開した。
【写真】引き締まった美ボディ！赤ビキニショットを公開した道端アンジェリカ
アンジェリカは「ハワイ島」と記し、滞在先のホテル「コナ ビレッジ ローズウッド リゾート」のアカウントを紹介。「相変わらず素敵なホテル スタッフもみんな親切で、過ごしていて落ち着く場所」とつづり、。南国らしい開放感あふれる景色とともに、夏らしいビーチファッションを披露している。
この投稿にフォロワーからは「わたしも鍛えよう かっこいい！」「めっちゃカッコ良いボディーですねー」「素敵なファミリー〜かっこいいチビーズたち」「めちゃくちゃ綺麗なマミー」などのコメントが寄せられている。
