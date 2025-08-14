ドジャースの大谷翔平選手が家族との大切さを語りました。

大手警備会社「セコム」のアンバサダーを務める大谷選手。新たに17日より「ホームを全力で守るプロジェクト」が発足されたと発表され、第1弾として新CMのテレビ放映が開始されました。

CMでは大谷選手が「お下がりのグローブ」や「ファンがくれたメダル」などかけがえのない宝物が写真となり壁一面に飾られ、それを慈しむように見つめる姿が印象的に捉えられています。

大谷選手が大切だと感じるものを聞かれると「わんこ(デコピン)もそうですし、家族と一緒になんとなく過ごしている、(撮影時は)オフシーズンなので特に最近は多いですし、そういうのが安心するなと感じます」と真美子さん、デコピン、そして4月に誕生が発表された長女と家族の大切さを語りました。

「(昨季は)初めて家庭を持って臨んだシーズンだったので、挑戦という意味では、毎日球場に行って、自分なりの挑戦をして帰ってきて、家が1番やっぱり僕にとっては安心できる場所なのかなと思うので、両極端ではないですけどそういうバランスというか、今年(24年)はそういう意味でも素晴らしいシーズンだったなと思います」と話すと、「帰れば自分の安心できる場所、空間があるということが、より球場でも自分らしくいられるのかなと思っています」。

大谷選手は家族の話をする際は顔がほころび、話す声のトーンも穏やかに。野球選手としてメジャーで活躍する裏に家族との安全な生活が大事と伝えました。