アメリカのトランプ大統領は13日、15日に行われる米露首脳会談がうまくいけば、ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた会談を迅速に開く考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「最初の会談がうまくいけば、2回目の会談を短く即座に行いたい。プーチン大統領とゼレンスキー大統領そして彼らが望むなら、すぐに2回目の会談を行う」

トランプ大統領はこのように述べ、米露首脳会談がうまくいけば、ゼレンスキー大統領を交えた会談を迅速に開催する考えを示しました。

一方で、ロシアが停戦に応じなければ「非常に厳しい結果が伴う」と警告しました。

これに先立ち、トランプ氏は13日、ウクライナのゼレンスキー氏、ヨーロッパの首脳らとのオンライン会合に参加しました。ヨーロッパの首脳らは、ウクライナの領土についてゼレンスキー氏抜きでは議論できないなどと訴えました。アメリカのNBCテレビによりますと、会合でトランプ氏は、領土分割の可能性について米露会談で議論するつもりはないと伝えたということです。

ゼレンスキー氏は会見で、米露会談の議題の中心が「即時停戦」になることを期待していると強調しました。