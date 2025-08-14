マヨ入りの“手作りごまだれ”で「冷やし中華」を作ってみた！ コクと旨味の増したところにラー油のピリ辛感が加わったレシピが美味しそう
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ごまだれ中華麺』というけふごさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
引用----
ご視聴ありがとうございます
----
夏バテ気味でもツルツルと食べやすいものをと、投稿者のけふごさんが「ごまだれ冷やし中華」を作ります。まずは卵を茹でました。
キュウリは斜め薄切りにしたものを細切りにします。
豚肉は赤みがなくなるまで茹でました。
中華麺を茹でたら、お水でしっかり締めておきます。
続いてはタレ作り。まずはすりごまを器へ好きなだけ入れます。
そこへカツオ節を適量入れ、めんつゆとポン酢とみりん風調味料を同量ずつ加えました。マヨネーズを入れてしっかり混ぜたらタレのできあがりです。
できたタレを麺によく絡めます。
あとは具材を盛り付けて……
ラー油をぐるりと回しかけて、ごまだれ冷やし中華の完成です！
ゴマの風味とカツオの旨味が最高なところに、ピリッとしたラー油もいい感じだそうです。手作りごまだれの冷やし中華を食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。
視聴者コメント
引用----
・やはりごまだれよ・・・！
・冷やし中華にマヨネーズは宗教上の理由で入れられんわ。聖戦がおこる
・くっそうまそう、ええやんけ！！！
・美味そう
・追いごましたい
・おっつおっつ
----
▼動画はこちらから視聴できます▼
『ごまだれ中華麺』
