　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ごまだれ中華麺』というけふごさんの動画です。



投稿者メッセージ（動画説明文より）

引用----

ご視聴ありがとうございます

----

﻿﻿



　夏バテ気味でもツルツルと食べやすいものをと、投稿者のけふごさんが「ごまだれ冷やし中華」を作ります。まずは卵を茹でました。



　キュウリは斜め薄切りにしたものを細切りにします。



　豚肉は赤みがなくなるまで茹でました。





　中華麺を茹でたら、お水でしっかり締めておきます。



　続いてはタレ作り。まずはすりごまを器へ好きなだけ入れます。







　そこへカツオ節を適量入れ、めんつゆとポン酢とみりん風調味料を同量ずつ加えました。マヨネーズを入れてしっかり混ぜたらタレのできあがりです。　



　できたタレを麺によく絡めます。



　あとは具材を盛り付けて……



　ラー油をぐるりと回しかけて、ごまだれ冷やし中華の完成です！



　

　ゴマの風味とカツオの旨味が最高なところに、ピリッとしたラー油もいい感じだそうです。手作りごまだれの冷やし中華を食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。

視聴者コメント

引用----

・やはりごまだれよ・・・！

・冷やし中華にマヨネーズは宗教上の理由で入れられんわ。聖戦がおこる

・くっそうまそう、ええやんけ！！！

・美味そう

・追いごましたい

・おっつおっつ

----

▼動画はこちらから視聴できます▼

『ごまだれ中華麺』