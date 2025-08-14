木下優樹菜、お気に入りデニム紹介 “断髪式”ショートボブにも絶賛の声
元タレント・木下優樹菜が、13日に自身のインスタグラムを更新し、お気に入りのデニム・ジーンズを着用した姿を公開。そのスタイルのよさに注目が集まった。
【写真】木下優樹菜、鎖骨出しチューブトップでスタイルの良さ丸分かり！（4枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
この日は「ヴィンテージのTommyデニム だぼだぼ お気に入り」とつづりつつ、お気に入りのデニムを着用したショットを公開。夏らしくトップスはチューブトップで、デコルテが大胆にあらわになっている。
コメント欄には、木下お気に入りのデニムへの反響があったほか、チューブトップを見事に着こなす姿にも「スタイルレベチ」「めちゃStyleいぃ」「デニム可愛い！！！」といった声が。
加えて、つい先日には長い髪をバッサリ切った「断髪式」を報告していた木下。YouTubeチャンネルの方で「もう（髪が）痛みすぎてて切りまくって、この長さよりも先にいかないじゃんって思ったので。もうめんどくさいし、がっつりばっつり切っちゃおうかなみたいな気持ちになりまして」と髪を切ったことを明かしていたが、新しいボブスタイルは依然大人気のようで、「ボブ似合う」「ボブやばい似合ってる」といった髪型への反応も多く寄せられていた。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
