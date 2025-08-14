■これまでのあらすじ

幼なじみに利用され、何度も傷ついてきたののかは大学に入り、新しい友だちができた。しかし友だちとの距離が縮まりそうになると、以前のトラウマがよみがえり上手く付き合うことができず。初めての彼氏にも「思いやりや愛情を感じない」と言われるのだった。その後、ののかはお店でカードゲーム中の小学生男子を見かける。ひとりがレアカードを出すと、別の子がそれを交換するよう要求するので、ののかは黙っていられなくなり…。



■交換するならレアカードで

■お父さん、気づいた！■許さない…！男の子から、レアカードを見せてもらったののか。無理やりカード交換をしようとする小学生男子に、だったら「レアとレアを交換しなきゃおかしいっつってんだろ？」と詰め寄るのですが…!?そこで、引率のお父さんが揉め事に気づき介入。少年はせっかく手に入れたレアなカードを交換しないで済みました！相変わらずののかさん…、華麗すぎる！(あさのゆきこ)