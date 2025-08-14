「リカルデント」「クロレッツXP」のガムが無料に。セブンが《1個買うと1個もらえる》を追加したよ〜！（8月14日時点）
セブン-イレブン各店では、2025年8月14日から20日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
口さみしいときにも大活躍
対象商品は、「リカルデント 洋なしミント」「クロレッツXP シャープミント」です。
どちらか1個を購入すると、「リカルデント グレープミント」「クロレッツXP オリジナルミント」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
「リカルデント」は、CPP-ACP（関与成分）が持つ3つの効果によって、むし歯の始まり（脱灰）を抑えて歯を丈夫で健康にするのに役立ちます。
一方の「クロレッツXP オリジナルミント」は、キシリトールのほか緑茶ポリフェノールを配合。王道ミントガムらしいさわやかなすっきり感が味わえます。
引換期間は8月21日から9月3日まで。
旅行や帰省の移動時などで口さみしいときに役立ちそうです。
