ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が１４日、オンラインで取材に応じ、３０日のカナダ戦（ユアテックスタジアム仙台）から始まるパシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ）に向け「昨シーズンは２位で終わったが、さらに上位で終えたい」と優勝を目標に掲げた。

日本代表を再び率いて２季目のジョーンズＨＣは、６月にウェールズと２試合戦って１勝１敗。今シリーズは、主将を務めていたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が個別の事情で不参加となっており、指揮官は「次世代のリーダーを育成しないといけない」とした。また「そして、将来的には日本人（出身）のキャプテンを作らないといけないと思っている。そこに対するプランはある。誰が担うかは、初戦で発表する」と明かした。

昨季のＰＮＣでは、決勝でフィジー代表に１７―４１の完敗。今大会に向けては「勝てるラグビーを構築していくことがターゲット」と語った。就任１季目から掲げるコンセプト「超速ラグビー」に「どうキックを交ぜていくか」と指揮官。キックコンテストでの課題も挙げ「石田吉平（横浜）は空中戦ではアレンゼ、コルビノようなズバ抜けたスキルを持っている。長田（智希＝埼玉）も度胸があり、木田（晴斗＝東京ベイ）も大きくて空中で競れる度胸ある選手」と、ＢＫ陣に期待を寄せた。

６か国で争うＰＮＣはプール戦が行われ、上位２チームずつが準決勝（９月１５日、米国）に進出。決勝は同２１日に行われ、日本は１９年以来４度目の優勝を目指す。