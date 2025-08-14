卓球・ＷＴＴヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）が１４日に開幕する。１１日に閉幕したＷＴＴチャンピオンズ横浜では張本智和（トヨタ自動車）が優勝。ＷＴＴで最上位カテゴリー「グランドスマッシュ」でも、日本代表の活躍に期待がかかる。

本大会では男女シングルスのほか、男女ダブルス、混合ダブルスの計５種目を実施。男子シングルスは張本智、全日本選手権覇者の松島輝空（木下グループ）、戸上隼輔（井村屋グループ）らが参戦。女子シングルスは張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）、早田ひな（日本生命）らが名を連ねている。

横浜の感動をスウェーデンでも再び―。異国の地で選手の味方となるのが「ニッポンの食」だ。卓球日本代表トップパートナーの全農が、海外でも普段通りの力を出せるように多くの商品を用意。精米、パックごはん、フリーズドライのみそ汁、ご飯のおとも、全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどが提供された。

選手にとっても心強い食のサポート。「白米が大好きで、海外遠征にはお米が欠かせません。海外でもお米を炊いておにぎりを作ったり、おみそ汁も合わせて定食のようにしたりと、食べ慣れた食事を心がけています」と遠征時の食生活について語った張本美は、「お米の力で頑張ります！」と２回戦で敗れたＷＴＴチャンピオンズ横浜のリベンジを誓った。