双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、出産に恐怖を感じている心境をつづった。

１４日にインスタグラムを更新。「相変わらず夜中五回はお手洗いに起きてしまうが最近はむしろあらがって2度寝してやる！の強い意志で二度寝成功していっぱい寝たし細切れだけど短編の夢いっぱいみれて面白かったです」と、寝不足も前向きに捉えている様子。「胎動が楽しいです、双子それぞれいろんな場所で動いてくれる、これだけはいましか味わえない楽しみだなぁと！夫がさわるとなぜかシーンと黙る、はあるあるだと思いますが、トントン、としたらトントン、と返してくれたみたい！キックゲーム成功、不思議だー！」と、お腹の２人の赤ちゃんと過ごす時間も楽しんでいる。

続けて「さて、スレッズでも質問したらすごい体験談がいっぱいで、とても怖くなってきたのですがインスタでも聞きます」と書き出し、「帝王切開はどれくらい痛かった？いつまで痛かった？」とフォロワーに質問した。

「こわいよーーーーお腹切るって、そこから取り出すって。様々な分娩、どれも乗り越えた皆様尊敬しかないよ、、どの方法も想像できないくらい痛いし母体ダメージ凄いでしょうに、、、すごいね本当に、、」と今からビクビク。出産方法や時期についても言及し「双子なので計画帝王切開らしいのです。とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました。入院は帝王切開の前日から！で良いらしいから、管理入院にいまのところならずにいられてるのはありがたいことみたいですね、だけど油断せずギリギリまでお腹にいてもらえるよう、引き続き塩分むくみ安静気をつけます！麻酔から痛いのかなぁ、、術後どれくらい痛いのかなぁ」と想像した。

そして「父の珍しい写真見かけました」と話題を変え、その写真をアップ。キリっとしたイケメン顔で「血が入るならちょっとでも似てほしいなぁなんてね」と期待。中川は双子の性別は男児だと以前に明かしてる。