¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¹Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡ÀçÂæ°é±Ñ£¶¡½£²³«À±¡Ê£±£´Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Î¹âÅÄ°ÃÅß»°ÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó£±»à¡¢º¸±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ¾Á°¤Ë¡ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÂÇ¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£±¦¼ê¤ò¹â¡¹¤ÈÆÍ¤¾å¤²¡¢£±ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¹â¹»ÄÌ»»£³£±ËÜÎÝÂÇ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£¹â¹»À¸³è¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¡Ê£´£²¡Ë¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤ÎÁª¼ê¤ÎÌîµå¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢ºòÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¡Ø¹âÅÄ²áµî¥¤¥Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¡Á¡¢¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÎ¢¤Î£´ÈÖ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÇ½ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬ËÜ¿Í¤¬¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç£¸ÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¡¡£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò¸Ø¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¼é¤ì¤Æ¡¢Áö¤ì¤ÆÅê¤²¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡£Ìîµå¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç°Û¼¡¸µ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë