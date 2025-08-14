Image: Mijansk786 / Shutterstock.com

楽しみだけど楽しみじゃない？

今Meta（メタ）は、スマートグラスに全力投球中です。

一説にはVRヘッドセットより力を入れる方針へと舵を切っているらしい…。その流れで、来月の開発者向けカンファレンスの「Meta Connect」にて、どうやら大発表が予定されているみたいです。

ついにディスプレイ搭載のスマートグラス？

年1回開催されるMeta Connectでは、これまでQuestシリーズのVRヘッドセットなど、数々の最新ハードウェアのアナウンスなどが成されてきました。

このほどUploadVRは、MetaのCTO アンドリュー・ボズワース氏の発言を紹介。9月に開かれるMeta Connectにて、「ウェアラブルのビッグな発表」があると明らかにしたそうです。

もしこのウェアラブルというワードが、スマートグラスのことを指しているのであれば、本格ARグラスの「Orion」をめぐる進展の可能性が。

ただOrionは、商品化までまだ数年かかるという分析もあります。それよりは、現行のスマートグラスがもっと使いやすくなる、ディスプレイ搭載型の登場が有力とされていますね。

MetaがRay-Banとコラボして販売中のスマートグラスは、高い評価を集めています。オーディオ再生、音声コマンド、写真撮影、内蔵カメラをベースにしたAI活用などなど、スタイリッシュなRay-Banらしいデザインにプラスされる機能性能面での完成度から、驚くほどの人気ガジェットに。

もしこれにスクリーンまで搭載されていたら、わざわざスマホなんて見なくても、できることがもっと増えて便利なのにって声が挙がってきました。

課題満載を乗り越えられる？

Metaもディスプレイとスマートグラスの融合を求めるユーザーに応えるべく、数々の開発プロジェクトを進めています。

最も実現に近いのは、長らく「Celeste」のコードネームで開発が進められてきたプロトタイプ。HUD（ヘッドアップディスプレイ）方式になるのか、それともレンズの片方に小さくスクリーンを表示させるような形になるのか定かではないものの、スマートグラスで情報をチェックしたり、アプリを実行したりできる環境が整いそうです。

ただし、多くの課題が指摘されてきたのも事実。ディスプレイを搭載するには、スマートグラス本体により高度なシステムと大容量のバッテリーの搭載が必要になるでしょう。

そうなると、結局はゴツいデザインになって、自然にかけられる現行のスマートグラスの良さが失われるのでは？ なによりうんと高額になり、身近な存在のウェアラブルでなくなってしまう？ これは「Apple Vision Pro」の抱える課題と一緒ですよね。

新発表が期待されるスマートグラスには、リストバンドコントローラーもセットになっていて、指先をつまむような動作でコンピューター操作する環境が整うなんて噂も。

あるいはスマートウォッチとセットにすることで、さまざまな課題を乗り切るというアプローチがリークされたこともあります。

いずれにせよ、どんな落としどころになってくるのか、楽しみでもあり、心配でもあり。まさかの新ブランドとのコラボ発表だけで終わらないことを願いますけど〜。

