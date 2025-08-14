新田真剣佑、『ちはやふる』出演へ「本当に幸せ」 “奏”と“新”2ショットに反響「叫んじゃった」「ビジュ変わらない」
俳優の新田真剣佑が、14日までに自身のインスタグラムを更新。當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第7話に出演することを報告し、上白石萌音との2ショットを公開した。
【写真あり】新田真剣佑が『ちはやふる』に帰還！上白石萌音の2ショットに反響
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
映画シリーズで千早の幼なじみ・綿谷新を演じた新田は、“名人”として『ちはやふる』の世界に帰って来る。インスタグラムでは「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに」とつづり、ドラマの場面写真のほか、上白石との2ショットを投稿した。
この投稿には「予告に出てきて叫んじゃったよ」「おかえり〜」「めっちゃうれしい」「震え止まんない」「ビジュ変わらないって何事？」といった声が寄せられている。
【写真あり】新田真剣佑が『ちはやふる』に帰還！上白石萌音の2ショットに反響
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
映画シリーズで千早の幼なじみ・綿谷新を演じた新田は、“名人”として『ちはやふる』の世界に帰って来る。インスタグラムでは「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰ってこれて本当に幸せです。来週でます。お楽しみに」とつづり、ドラマの場面写真のほか、上白石との2ショットを投稿した。
この投稿には「予告に出てきて叫んじゃったよ」「おかえり〜」「めっちゃうれしい」「震え止まんない」「ビジュ変わらないって何事？」といった声が寄せられている。