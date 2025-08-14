AVIOTは、アニメーション監督/メカニックデザイナー/ビジョンクリエーターとして活躍する河森正治氏とコラボレーションした電動キックボード「KB-S350」を直販ストアで販売開始した。価格は175,000円(送料込み)。

電動キックボード「KB-S350」

河森正治氏がプロダクトデザイン、AVIOTが設計・開発を行う次世代の電動キックボード[AVIOT Ridepiece KB-S350]PV

電動キックボード「KB-S350」は、日本発のオーディオとエレクトロニクスのトータルブランド「AVIOT」が設計・開発を行ない、河森正治氏がプロダクトデザインを担当する共同プロジェクト「AVIOT Ridepiece Project」の第一弾製品。

河森氏による、無駄を排した流線的なフォルムでありながら、各部のコンポーネントにメカニカルな意匠を取り入れ、先進性、機能性、そして日本のメカニカルデザインの魅力を内包したデザインとなっている。

河森正治氏

特定小型原付ならびに特例特定小型原付の保安基準に即した設計。高剛性・軽量・振動吸収性を兼ね備えた、マグネシウム合金製フレーム、日本メーカーならではのコンパクトで取り回しのしやすいサイズ感と車体設計、“3段変形“するAVIOT独自設計の「3Wayヴァリアブルスタンド」を搭載し、デザイン性と実用性を両立させた。

最大速度は20km/h、通常走行距離は35～40km。最大積載量は100kgで、搭乗可能身長は120～200cm。

外形寸法は1,120×545×1,130mm(展開時)、1,120×545×414mm(折り畳み時)。重量は18.85kg。

河森正治氏がプロダクトデザイン、AVIOTが設計・開発を行う次世代の電動キックボード[AVIOT Ridepiece KB-S350]河森正治氏スペシャルインタビュー