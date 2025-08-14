テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限がターゲット
149.82 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.33 200日移動平均
148.91 エンベロープ1%上限（10日間）
148.34 一目均衡表・基準線
147.82 21日移動平均
147.45 一目均衡表・転換線
147.44 10日移動平均
146.66 現値
145.96 エンベロープ1%下限（10日間）
145.82 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.53 100日移動平均
145.39 一目均衡表・雲（上限）
145.11 一目均衡表・雲（下限）
ドル円は146円台にしっかり落ちてきている。ポイントは145円台後半のボリンジャーバンド2シグマ下限となりそう。
