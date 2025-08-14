149.82　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.33　200日移動平均
148.91　エンベロープ1%上限（10日間）
148.34　一目均衡表・基準線
147.82　21日移動平均
147.45　一目均衡表・転換線
147.44　10日移動平均
146.66　現値
145.96　エンベロープ1%下限（10日間）
145.82　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.53　100日移動平均
145.39　一目均衡表・雲（上限）
145.11　一目均衡表・雲（下限）

ドル円は146円台にしっかり落ちてきている。ポイントは145円台後半のボリンジャーバンド2シグマ下限となりそう。