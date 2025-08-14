え、私に仕事辞めろってこと!!? 夢を追いかける年下彼氏、「2カ月後に出発するからついてきて欲しい」と言われて……？【ないものねだりの女達。 #657】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
圭吾とついに婚約した真琴。仕事終わり、圭吾から「大ニュースがあるから会えない？」と連絡が来て……？
圭吾の夢を頭では分かっていたものの、ちょっと急すぎますよね……。仕事を誇りに思っている真琴の気持ちも分かりますが、どうするのでしょうか？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。