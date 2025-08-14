timelesz橋本将生、先輩・Hey! Say! JUMP八乙女光と“仲良しYouTuber”に変装 イベントに潜入
【モデルプレス＝2025/08/14】timelesz（タイムレス）の橋本将生が、8月20日放送のHey! Say! JUMPがメインを務めるバラエティー番組「いたジャン！」（毎週水曜24時15分〜※この日は24時25分／フジテレビ系）に出演する。
【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優
6月13日〜15日に横浜・赤レンガ倉庫で開催された、フライドポテトの日本一を決める「Japan French Fries Championship 2025」に八乙女光と橋本が潜入。きちんと話すのはこれが初めてだという2人は、たくさんのお客さんがいる会場で気付かれることなく美味しいポテトをゲットすべく“仲良しYouTuber”に変装。やる気満々の2人だが、いざロケがスタートすると「不安になってきた…」と緊張を隠せない。しかし「こういうイベントに来ないからワクワクする！」と、ルンルンで潜入スタート。2人は無事にフライドポテトをゲットすることはできるのか。
一方、スタジオでは、八乙女先輩の優しい指導と無茶ぶりの下、食レポにも挑戦した橋本の様子を、Hey! Say! JUMPと蓮見翔（ダウ90000）が見守る。懸命にロケを遂行する橋本を見て「かわいい」「吸収力がすごい！」と褒めちぎる“先輩Hey! Say! JUMP”の姿も。さらに、スタジオでは橋本の食レポをヒントに、今年、1位に輝いた店舗を当てるゲームに挑戦。当てることができたら試食できるというが…。橋本のヒントから1位の店舗を当てて実食できるのは誰なのか。
Hey! Say! JUMPとMCアシスタントの蓮見が登場し、5万円で海外旅行を満喫する記者や日本全国の美味しいお取り寄せを知り尽くした記者、時計を愛しすぎてスパイと間違われる記者など、1つのことをず〜っと取材し続けている個性的な記者が“人生最高スクープ”を発表する「全日本スクープ会議」などを届けている「いたジャン！」。橋本が届ける初スクープとは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優
◆橋本将生「いたジャン！」参戦
6月13日〜15日に横浜・赤レンガ倉庫で開催された、フライドポテトの日本一を決める「Japan French Fries Championship 2025」に八乙女光と橋本が潜入。きちんと話すのはこれが初めてだという2人は、たくさんのお客さんがいる会場で気付かれることなく美味しいポテトをゲットすべく“仲良しYouTuber”に変装。やる気満々の2人だが、いざロケがスタートすると「不安になってきた…」と緊張を隠せない。しかし「こういうイベントに来ないからワクワクする！」と、ルンルンで潜入スタート。2人は無事にフライドポテトをゲットすることはできるのか。
Hey! Say! JUMPとMCアシスタントの蓮見が登場し、5万円で海外旅行を満喫する記者や日本全国の美味しいお取り寄せを知り尽くした記者、時計を愛しすぎてスパイと間違われる記者など、1つのことをず〜っと取材し続けている個性的な記者が“人生最高スクープ”を発表する「全日本スクープ会議」などを届けている「いたジャン！」。橋本が届ける初スクープとは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】