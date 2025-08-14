阿部サダヲ、杉野遥亮の天然発言に戸惑い「通じないか」【しあわせな結婚】
【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の阿部サダヲ、板垣李光人、杉野遥亮、松たか子が14日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われたテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）ポッドキャスト公開収録に出席。杉野の天然発言が炸裂した。
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
同イベントでは、阿部と松が板垣と杉野のお悩み相談に回答。杉野が登場した際には、阿部が「自己紹介の後に自分がなってみたい動物を『園長！』って言いながら言ってください」と促した。すると杉野は「なってみたい動物はツバメ園長」と予想外の回答を繰り出した。
笑いが起こる中、阿部は「どういう風に変換されたんだろう（笑）。なりたいのはツバメなんだよね。園長はツバメ園長ではないです」と訂正。「園長の意味があまり分からなくて」と杉野が打ち明けると、阿部は「そっかそっか、しょうがない。動物園の長って意味で言ったんだけど通じないか（笑）」と再び会場を笑わせた。
また最後に、阿部が「ツバメのように飛んで帰ってください」「杉野さんのツバメです」と振ると、杉野は腕を広げてツバメになりきりながら退場した。
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。（modelpress編集部）
◆杉野遥亮、天然発言炸裂
◆阿部サダヲ主演「しあわせな結婚」
