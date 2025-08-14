敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回表の第1打席に三塁打を放つと、その裏には移籍後初めて古巣エンゼルスタジアムで登板した。X上のファンは、大谷の登板時にしかありえない光景に注目している。

まさかの“泥だらけ”の先発投手だった。大谷は登板前の初回、第1打席でいきなり右翼線へ鋭い打球を放った。激走を見せると、三塁へスライディング。三塁打でチャンスメイクすると、続くベッツのタイムリーで、先制のホームを踏んだ。

その裏、マウンドに上がった大谷の左足はスライディングによって泥だらけ。先発投手らしからぬ風体で、先頭のネトをスイーパーで空振り三振に切って取った。続く2番シャヌエルを二ゴロ、かつての盟友トラウトも、フルカウントからのスイーパーで見逃し三振に仕留めた。

初回の先発投手が既に泥だらけという、二刀流の大谷だからこそ現れた場面にX上の日本人ファンも反応した。

「1回から泥だらけのスターティングピッチャー かっこいいね」

「いつ見てもこの先発投手が既にユニフォーム泥だらけなのが意味わからんｗ」

「泥だらけの先発ピッチャーってよくよく考えなくてもおかしいよな」

「なんで初回から投手のユニフォームが泥だらけなんですかねぇ…」

「今日の大谷さんは『泥だらけの先発ピッチャー』だね」

「泥だらけのエースが登板…」

「泥だらけの先発ピッチャーとかいうパワーワード」

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、この試合の大谷は、「1900年以降、リードオフで三塁打を放った初の先発投手」だという。前人未到の道を歩む大谷だからこそ生まれた光景だった。



