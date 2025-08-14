THE RAMPAGEの武知海青（27）が14日、東京・京王百貨店新宿店で行われた「アントニオ猪木デビュー65周年 INOKI EXPO」（21日まで）のオープニングイベントに、プロレスラーの蝶野正洋（61）とともに出席。次々に繰り出される蝶野のジョークに圧倒される場面があった。

2022年10月に亡くなった猪木さんの展示会。3年連続3回目の開催となる今年は、猪木さんのデビュー65周年を記念してさらにパワーアップ。猪木さんやライバル選手の貴重な品や、名場面写真パネルなどが展示される。

会場を内覧した蝶野は「これだけのスペースの展示会は初めてで、凄い量だと思います」と語った。ただ、7月に亡くなったハルク・ホーガンさんや「ケイダッシュ」会長の川村龍夫さんのパネルなど、故人の展示物が多数あったことに触れながら「藤波（辰爾）さんも展示されてるんですけど、いつ亡くなったんですか？」とジョークを飛ばす場面も。MCから「ゆくゆくは蝶野さんも（猪木展に）何か提供していただけますか？」と問われた際には「俺を殺そうとしているんですか？」と答え、報道陣を笑わせていた。

滑らかにジョークを繰り出す蝶野の“トーク術”は、武知に強烈なインパクトを与えた模様。イベントの終盤に「今日蝶野さんから学んだこと」を問われると「アドリブ力に驚かされた。技のように（ジョークが）飛んでくるので圧倒されました」と笑顔で話していた。