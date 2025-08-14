“キルト作家”キャシー中島、手編みの帽子を披露「何年か前に作ったモチーフ編みの帽子 かぶってみました」 反響続々「素敵ですね」「お似合いです」
俳優・勝野洋（76)の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。手作りの“モチーフ編みの帽子”を披露した。
【写真】「素敵ですね」「お似合いです」手作りの“モチーフ編みの帽子”をかぶったキャシー中島
キャシーは「今日はマムカフェ三茶の2階、アトリエで撮影です。カツノファミリーのYouTubeでキルトのキットをデザインしたり縫ったり、ハワイアンキルトの基本のようなことを撮影しました」と近況を報告するとともに、「何年か前に作ったモチーフ編みの帽子 かぶってみました」と手編みの帽子をかぶった自身の写真をアップ。アイボリーに桃色や藤紫色などで花模様があしらわれたデザインで「涼しくなったら使ってみましょ」と記した。
また投稿では「おやつの時間にかなえママが作ったトロトロチーズケーキをいただいたの、美味しくてホッペ落ちちゃいました!!ペロリと食べちゃった」（※かなえは、次女・勝野雅奈恵）とフルーツがトッピングされたチーズケーキを食べる姿や、「我が家のニャンコーズはキルトをおくと必ず乗ってきます」と愛猫たちの様子など、日常の1コマを写真で紹介した。
コメント欄には「お帽子、素敵ですね」「お似合いですね！」「凄く素敵でお似合いになってあります」「トロトロチーズケーキ美味しそう」「キャシー家のニャンズはぬいぐるみみたい」など、さまざまな声が寄せられている。
