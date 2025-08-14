藤あや子、「#新しい家族が増えました」2ショット公開 名前も明かす「賑やかになっていいですねぇ」「可愛いお名前貰えて良かったね」「幸せですね」
歌手の藤あや子（64）が13日、自身のインスタグラムを更新。“新しい家族”として迎え入れた猫「じゃこ天クン」を紹介した。
【写真】「バックの絵と重なって日本画かと…」保護した猫のじゃこ天くんを紹介した藤あや子
藤は「#新しい家族が増えました」と題し、5月21日に初めて自宅の庭に現れたじゃこ天くんが、ほぼ毎日ごはんを食べに来るようになった経緯を説明。外に置いた爪研ぎハウスの上で昼寝をするなど、悠々自適な外猫生活を送っていたという。
「無事に保護出来たら大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと思ってたのですが もうすっかり気持ちはうちの子になっちゃっていました」と心境をつづり、保護後は動物病院で血液検査や去勢手術も済ませ、家族の一員として迎え入れたことを報告。写真では、庭に現れた初日の姿や室内での様子など、愛らしいショットを複数公開した。
藤は続けて「まだまだ慣れない環境に戸惑っている様子ですが家族として精一杯の愛情でじゃこ天君を見守りたいと思います」とつづり、「みなさんも是非じゃこ天君の幸せを祈ってくださいね」と呼びかけた。
フォロワーからは「あやこさんに保護してもらい、家族としてお迎えしてもらえるなんて、じゃこ天くん宝くじレベルの運の強さですね」「可愛いお名前貰えて良かったね」「じゃこ天くん幸せですね」「賑やかになっていいですねぇ」「バックの絵と重なって日本画かと思いました ちゃんと、自分を可愛がってくれる処を見極めて賢いですね」といった温かいコメントが寄せられている。
