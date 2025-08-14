◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月13日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第3打席は四球を選んで出塁した。

3―2の4回1死一、二塁で迎えた第3打席、相手先発・ヘンドリックスのチェンジアップを冷静に見極め、フルカウントに持ち込むと、最後は6球目、高めに浮いたシンカーを見送り四球を選んで満塁に好機を拡大。相手右腕をマウンドから引きずり降ろした。

次打者・ベッツが2番手・ゼファジャンから右前適時打を放ちリードを広げた。ベッツの一打で大谷は二塁に進むと、遊撃手・ネトに近付き、体をぶつけてじゃれ合った。前日はネトの好守備もあり自身初の三重殺をくらっていた。

さらに2死からスミスが四球を選ぶと、大谷は三進。エ軍投手コーチがマウンドに向かう間に変顔を見せ、元同僚らと塁上で交流していた。

この光景にはSNS上でも「大谷選手とネトくんのイチャイチャがみられるなんて」「大谷とネトが二塁でスキンシップしてじゃれてる」「大谷くんとネトがきゃっきゃしとるな動画はよ」「ベッツタイムリー！セカンドに行った大谷さんに話しかけるネト。ネト、大谷さん大好きそうやな」と盛り上がりを見せていた。