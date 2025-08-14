MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)

MTJV3J/A（アップル）

2位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

3位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

4位　INZONE Buds ホワイト

WF-G700N(W)（ソニー）

5位　INZONE Buds ブラック

WF-G700N(B)（ソニー）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-C510(B)（ソニー）

7位　JBL Tour Pro 2 Black

JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　Soundcore P40i ブラック

A3955N11（Anker）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM5(B)（ソニー）

10位　Soundcore P40i オフホワイト

A3955N21（Anker）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。