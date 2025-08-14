峯岸みなみ、“普通じゃない”家族ショットに反響「顔が似てきた！」「愉快な夫婦で素敵」 東海オンエア・てつやとの結婚3周年を報告
元AKB48でタレントの峯岸みなみが14日、自身のインスタグラムを更新。結婚３周年を報告し、夫・東海オンエア・てつや、長女との3ショット写真を公開した。
峯岸は「8月12日 、結婚3周年でした」と書き出し、「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ...と感じています」と率直な心境を吐露。「生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました」とつづった。
一方で、テレビアニメ化もされた『ギャグマンガ日和』（集英社）のオマージュと思われる家族ショットを公開し、「つい『普通はこうあるべきでしょ？』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑）」と悩みを笑い飛ばした。
この投稿には「これからもずっとずっと幸せで居て下さい」「かわいいビジュがいい」「普通じゃない愉快な夫婦で素敵だよ」「顔が似てきた！」との反響が寄せられている。
