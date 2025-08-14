¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡Ûsabat¤¬ÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤Êµ´¤Î¼ê¥á¥¤¥¯¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ùó¬ÌîÌÄ²ð¡½Æ´¤ì¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢À¸¤¤¿¡ÈÀèÀ¸¡É¤¬¤³¤³¤Ë
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼sabat¤µ¤ó¡Ê@sabat_cosplay¡Ë¤¬¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ó¬ÌîÌÄ²ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¡¢±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¥«¥á¥é¤ò¼ÍÈ´¤¯¡£¤½¤Îº¸¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¹õ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¡Öµ´¤Î¼ê¡×¡£°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìËç¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Mark»á(@mk21_3)¤¬Ã´Åö¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì......µ´¤Î¼êÉÁ¤¤¤Æ¤ë......¡©¤¹¤´¤¤......¡×¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ª¡ª¡ª¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¤¤¿¤é½÷»Ò¤ß¤ó¤Ê¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤Ð¤È¤µ¤ó¤Î¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤À¡£¤¤¤Ä¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡sabat¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤³¤Èó¬ÌîÌÄ²ð¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤í¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¿Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥á¥¤¥¯¤â³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤¹¤®¤º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´¶¤ò½Ð¤·¸¶ºî¤Ë¶á¤¤ÌÓÂ«´¶¤Çºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¤ÏÈýÌÓ¤ÎÇ»¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÈÈýÌÓ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¯¤·¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÇËÙ¤ò¿¼¤¯¤·¤¿Êý¤¬¾°¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ´¤Î¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥á¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÀÖ·Ï¤ÈÇò¡¢¹õ¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¡¢¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤¿¤Ä¤±ÄÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡µ´¤Î¼ê¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤òºî¤ë¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤½¤ÎÅÔÅÙ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤Î°Ù¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦ó¬ÌîÌÄ²ð¤Î»Ñ¤Ïº£¤Ç¤âÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤ò¼«Ê¬¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤À¤«¤é¤³¤½¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÌÓÀè1ËÜ1ËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¾®¤µ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÃ£¤È²ò¼á¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤À¤±¤¬ËþÂ¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼³°¤Î¿Í¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤â´î¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¤È¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤äSNS¤Ç¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡µ´¤Î¼ê¤Î¼Á´¶¤Þ¤ÇÉÁ¤¹þ¤ó¤À¥á¥¤¥¯¡¢Èý¤ÈÌÜ¤Îµ÷Î¥´¶¤ò·×»»¤·¿Ô¤¯¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤¬¸½Âå¤Ë¹ßÎ×¡£Í¥¤·¤µ¤È¸·¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤º²¤òÊ»¤»»ý¤Ä¶µ»Õ¤Î»Ñ¤¬¡¢¼Ì¿¿¤«¤éÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¼èºàÈÉ¡Ë