ラウール、幼い“弟”を抱っこ→癒やされまくりの笑顔に反響
9人組グループ・Snow Manのラウールが出演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが14日に更新され、ラウール演じるカヲルが弟・勇樹（あお）を抱き上げるシーンのメイキング動画が公開された。
【動画あり】ラウールと“弟”の微笑ましい一幕
公式インスタグラムでは「第5話メイキング動画」として「父違いの弟・勇樹にカヲルがプレゼントを持ってきた場面」を投稿した。高く抱き上げ、カヲルからのプレゼントに無邪気に喜ぶ勇樹。「思わず笑顔になるラウールさんでした」とカットがかかった瞬間、カメラ目線でほほ笑むラウールの姿が映された。
コメント欄では「癒されます」「つられて一緒に微笑んでしまったよ」「勇樹にメロメロなカヲルにメロメロな私」「どっちも可愛すぎる」と2人の姿にほっこりする声が相次いでいる。
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲルに言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
