「まさにクレイジー」パリSG指揮官、超劇的な今季初優勝に大興奮！「トッテナムは多く、我々は５回。差は圧倒的で奇跡だ」
現地時間８月13日にUEFAスーパーカップが開催され、パリ・サンジェルマン（チャンピオンズリーグ王者）が、トッテナム（ヨーロッパリーグ王者）とイタリアのウディネで対戦。２−２でPK戦までもつれ込んだ末に、今季初タイトルを獲得した。
39分にミッキー・ファン・デ・フェン、48分にクリスティアン・ロメロに被弾。２点を先行される苦しい展開になるも、85分にイ・ガンインが１点を返すと、90＋４分にウスマンヌ・デンベレの高速クロスからゴンサロ・ラモスが同点弾をゲット。土壇場で同点に追いつき、勢いそのままにPK戦を４−３で制した。
大逆転でのトッテナム撃破に、パリSG指揮官は大興奮だ。就任３年目のルイス・エンリケ監督は、『PSG TV』でのインタビューでこう言い放った。
「信じられない！まさにクレイジーだ。とても幸せだと言わざるを得ない。私たちは勝つに値しなかったと思う。トッテナムは多くのトレーニングを積んできたのに、私たちはたった５回のトレーニングしかしていない...その差は圧倒的で、奇跡だ。
スーパーカップ出場は難しい。チャンピオンズリーグかヨーロッパリーグを制覇しなければならないからね。短い休暇だったのは奇妙だったが、再び言わなければならないのは、幸せだということだ。私たちはハッピーで、チャンピオンだ！」
今夏は、決勝まで進み、最後にチェルシーに敗れたクラブ・ワールドカップがあり、十分なオフが確保できなかった。それでも一致団結し、新シーズンに大きな弾みをつける超劇的勝利を挙げた。今季のパリSGも相当手強そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国代表イ・ガンインのゴラッソ＆ゴンサロ・ラモスの劇的同点弾
